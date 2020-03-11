終於開了一扇窗！肺炎疫情全球蔓延，經濟部今天公告，在我國口罩產能逐漸穩定情況下，即日起開放布口罩可通案出口，讓國內民眾能寄送給海外親友做基本防護。雖然公告日期是到4月30日止，但實際上是之後已不會禁止。

政府1月底禁止口罩出口，上個月曾有一名女網友PO表示，媽媽連夜趕工縫了好幾個口罩套要寄給駐英國的姐姐，才發現連這種布口罩都不准出口，讓媽媽愛心無法送達。

經濟部國際貿易局公告同意布口罩可以輸出，也是回應民眾的這種需求。貿易局表示，國內管制出口的不只醫用口罩(現行一般、醫療兩種)，連沒有三層不織布的布口罩也在列，確實影響很多媽媽手工製作的布口罩也不能寄出去。現在國內口罩產能已到每日900多萬片，下周可達日均1000萬片，在供應逐步穩定下，因此開放布口罩先行出口。

貿易局說，雖然布口罩沒有不織布，但至少可以抵擋飛沫，仍有保護效果。不過提醒出口人還是向海關報關，於出口報單填寫免輸出許可證代碼FT999999999998，檢附出口貨品確實為布口罩切結書，以讓政府掌握出口量。

這項鬆綁雖然公告配合出口禁令到4月30日止，但即使政府屆時仍繼續管制出口，布口罩也不受影響，等於是之後都不會禁止。

(中時 )