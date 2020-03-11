股匯市近日每天走勢難以預估，就像各國政府提心吊膽公布每日確診個案數目，各機構經濟研究團隊現在估測各項GDP數值，樂觀和悲觀的區間必須拉的很開，以中國大陸2020年GDP年增率為例，瑞銀投資研究部就給了5.5％～3％的「超大」區間預測估值。

瑞銀投資研究部首席中國經濟學家汪濤今（11）日指出，在樂觀情形下，如果政策支持力度明顯強於外部機構的預期、或政府大幅刺激房地產市場，同時外部環境較為溫和，今年GDP增速可以看到5.5％。但是，該單位今天仍進一步調降中國第一季GDP季變動率，估測會萎縮8.5％，年增率也可能僅2％，比疫情爆發之前的預測低了4個百分點。

目前瑞銀投資研究部對於中國大陸經濟前景的基本定調，是第二至四季的經濟活動有望大幅反彈，但全年GDP增速可能仍會降至4.8％，預測風險更偏下行，尤其疫情正大幅擴散、低油價持續雙雙衝擊了全球需求，而且這些不利因素一再擴大，預計今年全年GDP增速可能放緩至4％以下、甚或到更悲觀的3％左右。

(工商 )