大陸國務院10日召開常務會議，將在資金面推出更多政策紓困企業，使業界渡過當前疫情難關，值得注意的是此次措施除大陸內資外，外資也可以享受。

大陸央視報導，10日國務院常務會議確定穩外貿穩外資的新舉措，將部署進一步暢通產業鏈資金鏈，推動各環節協同復工復產；要求更好發揮專項再貸款再貼現政策作用，支持疫情防控保供和企業紓困發展。

會議指出，會堅持擴大開放，多措並舉穩外貿穩外資。一是對「兩高一資」外所有未足額退稅的出口產品及時足額退稅。二是引導金融機構增加外貿信貸投放，落實貸款延期還本付息等政策。三是支持商業保險公司開展短期出口信用保險並降低費率。四是做好籌辦春季廣交會準備工作。五是抓緊縮減外商投資准入負面清單。擴大鼓勵外商投資產業目錄。六是確保近期出台的助企紓困政策內外資企業同等享受。

此外，普惠金融定向降準措施也箭在弦上。會議稱，會加速頒布普惠金融定向降準措施，並額外加大對股份制銀行降准力度。

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