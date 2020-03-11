主播高文音主持年代《聚焦2.0》，長期接觸醫學知識，新冠肺炎蔓延全球，她認真防疫，每天花3分鐘著裝護目鏡、口罩、手套及長版風衣，為的就是出門在外減少病毒感染風險，高規格防疫裝也讓司機讚「超專業」，公司同事一開始覺得很好笑，但隨著疫情升溫，也開始跟進，甚至委託高文音幫忙購買裝備。
高文音表示農曆年間因注射流感疫苗，加上疫情傳出，她與老公協議分房睡，主要是因為她平常錄影會接觸高風險群的醫師來賓，加上老公本身是影音平台高層，為了彼此健康著想，已經分房睡超過1個月，被問是否影響夫妻感情，她笑說：「他（指老公）乖得很。」除了減少感染風險，她也強調提升自身免疫力很重要，她在工作閒暇之餘勤練瑜伽，最近剛學會倒立，開心分享運動成果，照片中的曼妙身材令人稱羨。
除了上班防疫，高文音也天天準備中藥防疫茶「玉屏風散」給家人喝，但也困擾提及，此帖中藥配方不僅漲價還缺貨，讓她轉而開始添購印度辛香料，希望能透過食補持續為自己跟家人增強免疫力。
(中時 )
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