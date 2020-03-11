2019冠狀病毒疾病疫情持續延燒，伊朗今天宣布，過去24小時新增63人感染後不治，創下疫情爆發以來單日死亡人數新高，累計354人死亡，確診感染者攀升至9000人。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）在電視轉播的記者會上表示：「根據新實驗室檢驗結果，國內新增958起確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，累計確診感染者攀升至9000人。」

賈漢普爾又說：「很不幸，過去24小時接獲通報有63人感染後不治，累計354人病逝。」

(中央社)