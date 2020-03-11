伊朗武漢肺炎確診達9000人 新增63死創單日新高 20:432020/03/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2019冠狀病毒疾病疫情持續延燒，伊朗今天宣布，過去24小時新增63人感染後不治，創下疫情爆發以來單日死亡人數新高，累計354人死亡，確診感染者攀升至9000人。 伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）在電視轉播的記者會上表示：「根據新實驗室檢驗結果，國內新增958起確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，累計確診感染者攀升至9000人。」 賈漢普爾又說：「很不幸，過去24小時接獲通報有63人感染後不治，累計354人病逝。」 (中央社) #感染 #伊朗 #不治 #疫情 #24小時 也許您會感興趣 國際熱門新聞 法國人不畏新冠病毒持續親吻禮 大學生：現在沒得病以後也不會有 - 國際 防堵華為！美擬再祭禁令 國會先下手為強 - 國際 紐約爆全美最大規模群聚感染 州長急劃封鎖區 部隊進駐 - 國際 最後王室任務！哈利梅根與威廉凱特冰冷合體 - 國際 天空傳來一聲悽慘尖叫！攝影師抬頭驚見「海鵰捕豬」罕見畫面 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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