新冠肺炎衝擊觀光餐飲業，觀光股王瓦城泰統集團今日表示，已連續六年EPS逾一個股本、現金股息配發率近五年來平均接近90％，連兩年殖利率逾5％，持正向成長，帳上現金流量充足，集團穩健成長，對中長期餐飲市場仍樂觀看待。
瓦城因2019與2020年兩年度農曆春節落在不同月份，去年在2月份，今年1月營收5.46億，同期年增48.69％，2月營收為3.07億元，年減38.27％。累積前2月營收達8.53億元，創同期次高。台灣地區受惠開店效益營收達8.3億元，年增3.86％，創歷史新高，持續展現成為集團營運成長動能。
展望後市，瓦城表示，因應顧客消費、飲食的型態改變，外送、外帶服務需求興起，集團憑藉研發實力持續推出新的產品，在外帶外送市場創造新商機並完成優化，提供顧客更貼心便利的訂購方式。集團推出《點來速》服務，顧客直接透過官方帳號享受預約外帶、付款，甚至提供貼心直送上車服務。
瓦城指出，《點來速》甫推出，三月第一個假日單日即超過300組以上訂單，主要以兩~三人來客型態為主，每單約落在1000~1600元之間，尤其深獲家庭客的喜愛，集團目前亦研擬擴大服務範圍，預計加入更多人氣品牌，提供多元選擇以滿足不同客群。
(中時 )
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