美國總統川普與政府高層官員訂於11日舉行緊急會議，可能針對新的華為銷售禁令展開討論。在會議前夕，多位跨黨派參議員聯手推出新法案，要求貿易協議必須確保國內數位電信系統的安全，包括下一代5G設備，並正式將通訊產業供應鏈安全納入美國貿易戰略。此外，有議員表示，川普將在幾天內簽署上月通過的另1項法案，為美國中小電信營運商提供資金，協助他們拆除並更換華為與中興的設備。

美國之音報導，編號S. 3394的《網路安全貿易法》（Network Security Trade Act）由參院多數黨黨鞭圖恩（Sen. John Thune, R-SD）於5日提出，並獲得參院情報委員會副主席華納（Sen. Mark Warner , D-VA）、共和黨參議員費雪（Sen. Deb Fischer, R-NE）以及民主黨參議員施塔貝諾（Sen. Debbie Stabenow, D-MI）聯署。

法案內容將擴大2015年的《跨黨派國會貿易優先和問責法》（Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015）。談判官員須確保全球通訊基礎設施的安全，並解決外國政府擁有或支持之供應商的不公平貿易手段。

雖然法案未點名特定外國企業，但普遍認為該法案劍指華為和中興等陸企。川普政府曾多次表示，這2家電信巨頭已對美相關產業構成安全威脅。

法案發起人圖恩表示，法案並未要求貿易夥伴禁止使用華為或中興等產品，以作為與美國進行貿易談判的前提，但需要將貿易夥伴使用華為產品納入談判時的考慮條件。法案目的是調整美國國家安全和貿易之間的平衡，確保美國通訊基礎設施安全被列為貿易政策中不可忽略或犧牲的目標。

上月底，參院通過《安全可信通訊網路法》（Secure and Trusted Communications Networks Act），法案現已送交白宮等待川普簽字生效。該法案禁止美國電信服務供應商使用聯邦資金購買或維護「不可信供應商」（untrusted suppliers）提供的網路設備；還將提供最多10億美元的資金，協助規模較小的美國電信供應商拆除並更換華為和中興等網路設備。

至於11日舉行的內閣會議是否將對華為新增銷售禁令，成為關注焦點。參院情報委員會成員、共和黨參議員魯比奧透露，他認為這是1場因應華為威脅而進行的持續性對話，但他並不清楚討論是否將包含新禁令。

同時，由於英國不顧美方勸阻，同意有條件使用華為5G技術，3月初20位共和、民主黨參議員聯名致函英國國會，要求對方重新審視首相強生的決定。

(中時 )