侯友宜出席中和區里長座談會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（11）日參加中和區行動治理座談會，有里長抱怨里內流浪狗群聚，常會嚇到行經的婦孺，動保處回覆已出動數十次，平均10次才抓到1隻，未來會持續擴大圍捕。大半輩子在當警察抓壞人的侯友宜也苦著臉、無奈說道「狗比人難抓」，引來全場哄堂大笑。

立委林德福則建議，他當過永和市長，知道流浪狗不好抓，因為狗的嗅覺很好，人還沒靠近，狗早已經溜到不見蹤影，所以可以在車輛灑上「明星花露水」遮蓋氣味，保證事半功倍。話畢，全場再度笑成一片。

另有多位里長均反映里內有精神障礙個案擾民，長年無法解決，侯友宜表示，相關法令若有不足的地方，會要求衛生局與社會局通盤檢討，向中央主管機關反映，目前先努力向個案家屬徵得同意，評估送往八里療養院長期就醫。

座談會後侯友宜表示，現階段防疫最重要，被疫情耽誤的政策，3月底將會研議何時重新起動，里長們講的他都有聽進去，該做的他都會做，絕對不會拖延。

(中時 )