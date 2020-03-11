台南市官田區有機農業規模突破100公頃達130公頃，躍升全市規模最大之有機聚落，官田農會超市、全聯超市等也提供在地農友銷售管道，讓民眾就近可購買到「食在地、饗時令」的有機食材。
台南市農業局簡任技正周志勳指出，官田區有機農業栽種面積占台南栽種總面積654公頃之20％，其中以台糖公司種植有機甘蔗71公頃及有機蔬果6公頃為最多。
台南市長黃偉哲特別感謝台糖公司帶頭轉型發展有機農業，讓環境及生態永續，並能兼顧生產自然安全農產品，也協助台南小農銷售有機食材，讓台南有機農業持續推展。
除了大規模有機甘蔗，官田區有機農業主要栽培短期葉菜類、瓜果類、水稻、水果，主要通路為直銷有機商店、學童午餐及團膳等。
台南市農業局也力邀在地的官田國中、官田、隆田、渡拔國小等，以及公所、農會響應「在地生產、在地消費」的理念，採用在地生產之有機農產品作為團膳食材，照顧學童及員工之食安與健康。
(中時 )
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