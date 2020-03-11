南韓教育部長改口 幼兒園應退還停課期間的學費與活動費 20:082020/03/11 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓幼兒園（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓副總理兼教育部長俞銀惠10日改口表示，幼兒園應退還因疫情停課3周的學費與活動費，除非上課總時數並未縮短。她也強調，當局會針對公立和私立幼兒園制定合理的退費標準。 在此之前，共同民主黨議員朴炅美問到相關問題時，俞銀惠曾表示，幼兒園不需退還學費。 對於幼兒園停課導致私立幼兒園財務困難的情況，俞銀惠表示會提供補貼，至少會對私立幼兒園停課3周內教員的最低工資提供補貼。 至於大學是否該比照辦理退費，她表示「這是大學校長決定的事情，需要非常慎重」，教育部無法代為發表意見。 (中時 ) #幼兒園 #停課 #退還 #學費 #俞銀惠 也許您會感興趣 推薦閱讀 日幼園師「不舒服仍堅持上班」確診！3童出現症狀 官員：感染途徑待確定 13:402020/03/09 國際 中市公共化幼園預計再增88班 提供平價托育服務 15:342020/03/09 生活 台中幼兒園旁疑似炸彈？ 台電測電流啦啦 18:382020/03/09 社會 中市首創e化學前補助申辦教學 教育局：防疫不失權益 12:352020/03/10 生活 停課不停學！ 師生示範「一對多雙向視訊教學」 13:042020/03/10 生活 善盡大學社會責任嶺東承辦豐樂幼兒園 17:172020/03/10 生活 日本採第2波防疫對策 呼籲停辦大型活動再延10天 18:072020/03/10 國際 類比科擬減資三成 每股退還3元現金 21:442020/03/10 財經 防疫如作戰！ 捷克宣布小學以上全面停課 21:292020/03/10 國際 公幼招生公平透明 中市資訊系統全揭露 13:402020/03/11 生活 國際熱門新聞 法國人不畏新冠病毒持續親吻禮 大學生：現在沒得病以後也不會有 - 國際 防堵華為！美擬再祭禁令 國會先下手為強 - 國際 最後王室任務！哈利梅根與威廉凱特冰冷合體 - 國際 紐約爆全美最大規模群聚感染 州長急劃封鎖區 部隊進駐 - 國際 胖手指？捐助受困武漢學生 烏干達匯款多了一個0 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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