南韓副總理兼教育部長俞銀惠10日改口表示，幼兒園應退還因疫情停課3周的學費與活動費，除非上課總時數並未縮短。她也強調，當局會針對公立和私立幼兒園制定合理的退費標準。

在此之前，共同民主黨議員朴炅美問到相關問題時，俞銀惠曾表示，幼兒園不需退還學費。

對於幼兒園停課導致私立幼兒園財務困難的情況，俞銀惠表示會提供補貼，至少會對私立幼兒園停課3周內教員的最低工資提供補貼。

至於大學是否該比照辦理退費，她表示「這是大學校長決定的事情，需要非常慎重」，教育部無法代為發表意見。

(中時 )