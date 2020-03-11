新冠肺炎疫情肆虐，國家衛生研究院全力投入研發新冠肺炎快篩試劑、治療用藥、疫苗，院長梁賡義指出，除了可能有效藥「瑞德西韋」已達成再結晶化階段，快篩試劑也有正向進展，經技轉廠商、人體實驗，最遲年底前可供上線使用。

梁賡義針對快篩試劑說明，已在3月3日透過疾管署取得病毒株擴大研究，並從抗體序列中發現相同之處，有望能成功辨識，樂觀評估3月底就有結果，後續將公告廠商技轉，並進行人體臨床實驗，期盼最遲年底前就可使用。

而外界關注的疫苗研發部分，梁賡義表示，目前國衛院分4種方式分頭並進，全力投入胜肽疫苗開發，也同步進行重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單元疫苗開發，6月初應可縮小範圍，選定最佳候選疫苗，集中完成毒理研究、動物實驗，疾管署核准即可進入人體臨床實驗，基於安全考量，臨床實驗至少得花1年多的時間。

梁賡義也指出，目前種種跡象顯示，新冠肺炎與17年前的SARS不同，SARS疫情2個月就結束，新冠肺炎病毒留在人體時間長、傳播性強、沒症狀也可能傳染，有可能變成像流感的常態化傳染病，每年或隔幾年來襲，要有長期抗戰的心理準備。因此研發疫苗的工作不可停歇，若明年順利發展成功，將對防疫有重大幫助，各國目前也皆朝此目標努力，台灣也必須具備自製生產能力。

(中時電子報)