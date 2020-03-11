高雄市樹德科技大學應用外語系四年級香港學生陳同學表示，當初來台求學就是希望未來能夠在台灣定居，因此對於高雄市長韓國瑜提出的香港村非常期待，希望高雄市政府盡快擬出完整藍圖。

陳同學說，不過由於香港人在台灣找工作不易，加上香港與台灣有些文化差異，如香港人倒垃圾不分類，因此即便在台灣生活，也會因為一些小問題引發衝突，希望香港村藍圖能夠讓想到台灣定居的香港人，都能夠安心選擇留在高雄生活。

此外，義守大學某位港生表示，高雄市長韓國瑜香港村的構思很有創意，如果能夠落實，是一項對香港人很好的定居選擇，但希望這份創意能夠有具體的藍圖出來，而非喊喊口號而已。

他表示，台灣與香港語言很接近，而且台灣是個安樂的地方，台灣人的熱情也很吸引香港人，但希望市長韓國瑜要將藍圖具體透明化，並且多聽聽在台香港人及台灣人民意見，如果能夠落實政見，將獲得港人支持，但如果只是喊喊口號，也會引起港人的反彈。

(中時 )