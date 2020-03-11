新冠肺炎疫情不斷在全美延燒，為了止血股市崩跌走勢，美國總統川普周一緊急召開記者會宣布將在隔日推出重大的經濟刺激方案，然而，川普並未舉出實際措施，導致美指期11日美股盤前大跌逾700點。

據CNBC報導，美東時間11日上午7點30分，道瓊指數期貨開盤下跌700多點，標普500和納斯達克100指數期貨也出現較大跌幅。截至台北時間晚間7點50分，道瓊指數期貨下跌630點或2.54%、暫收24219點；標普500指數期貨下跌78點或2.72%、暫收2787.75點；那斯達克100指數期貨下挫206點或2.47%、暫收 8125.5點。

川普周二提出建議，把薪資稅降至0%，並持續到年底，但推出的時機尚未決定，加上白宮官員受訪時驚訝表示，這件事情尚未定案，不清楚川普為何會提前公布。美股周二走勢從大漲945點後急崩翻黑，但在川普提出建議減稅後，道瓊指數終場上漲1167點，暫時走出黑色星期一的陰霾。

Baird投資策略師Willie Delwiche報告提到，股市受到刺激經濟政策所鼓舞，但仍需要進一步動作，來證明股市下行趨勢已經告終，目前證據的份量仍不夠充足，短期內投資人面對波動劇烈的股市仍須謹慎與保持耐心。

(中時電子報)