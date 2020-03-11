為鼓勵民眾減少使用現金交易的接觸機會，愛金卡公司(icash2.0)宣布，即日起至2020年6月30日，全icash2.0卡友消費、乘車單筆滿100元(含)贈5倍OPEN POINT，持華南、國泰世華、台北富邦或土地銀行icash2.0聯名卡，以icash功能支付最高贈15倍OPEN POINT點數(活動通路不含便利商店)。

不僅如此，icash2.0卡友或icash Pay用戶當月累積消費滿1,000元，享星巴克好友分享券1張，每人每月最高贈10張(icash2.0需先完成登錄)；2020年3月22日前再加碼：icash Pay 於7-ELEVEN及聖德科斯每週累積消費滿888元贈2萬點OPEN POINT(每人每週限回饋一次，活動期間每人最多獲10萬點)，喜歡OPEN POINT點數或享受星巴克咖啡時光的朋友們不要錯過這波好康活動。

因應櫻花季來到，3月份推出多款與櫻花有關的icash2.0新卡，包含人氣LINE貼圖明星「ㄇㄚˊ幾兔-櫻花款 icash2.0」、萬年不敗的三麗鷗一姊「Hello Kitty 櫻吹雪 icash2.0」以及小朋友最喜歡的「OPEN小將-春櫻 icash2.0」，這次愛金卡獨家設計的「浪漫系列-春櫻漫舞 icash2.0」，粉嫩櫻花透明款相當有質感，絕對能滿足各年齡層的需求。

21風味館、21PLUS也特別與icash2.0合作，2020年3月11日至4月15日持icash2.0購買「櫻花烤雞披薩分享餐」或「主廚烤腿輕沙拉餐」可享79折優惠，搭配單筆滿百最高15倍送及當月滿額享星巴克好友分享券活動，保證最划算。

前往賞櫻若是搭乘大眾交通工具，除了要戴口罩、勤洗手外，別忘了先到icash官網登錄活動並持icash2.0乘車，2020年5月31日前持富邦銀行指定聯名卡以icash功能搭乘台北捷運享車資20％回饋，2020年6月30日前持國泰世華指定聯名卡搭乘捷運、公車，符合條件每月可獲得15,000點OPEN POINT，或持兆豐聯名卡平日每天第一筆台北捷運搭乘金額10％回饋活動，若於台北捷運當月累積搭乘滿35次享星巴克好友分享券1張，每卡每月限1張，眾多活動要讓民眾乘車便利、輕鬆再享優惠。

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