不確定性消除前 建議採避險操作 20:282020/03/11 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金融市場近期波動相當劇烈，顯示出全球瀰漫著較悲觀的看法，以及對後勢的不安定感仍強烈。隨著國際油價崩盤，美股標普500指數9日開盤後暴跌7％，觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，這是美股熔斷機制近23年來首度觸發。 華南期貨表示，主要工業國家股市紛紛跌至年線，或是跌至年線之下整理，反映出目前仍存在不確定性及對未來前景持悲觀態度。後勢全球股期指止跌與否，仍須觀察美股走勢，在不確定因素未消除前，建議持續避險操作，以保護手中資產。 (工商 ) #全球 #建議 #避險操作 #悲觀 #後勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fed褐皮書示警 陸斷鏈危機恐超預期 04:102020/03/08 生活新聞 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾11萬人 08:442020/03/08 生活 《半導體》外資看聯發科，短空長多、沒那麼悲觀 10:512020/03/09 財經 亞洲開發銀行：新冠肺炎最嚴重影響全球經濟逾10兆新台幣 11:562020/03/09 財經 《金融》通縮來了？！美債ETF飆，慓悍更勝股票 13:242020/03/09 財經 Tripadvisor旅行者之選排行 最夯目的地出爐 04:102020/03/10 焦點新聞 本世紀最大經濟挑戰來了 04:102020/03/10 時論廣場 疫情轉折 凸顯脫鉤論謬誤 04:102020/03/11 論壇廣場 財富暴漲暴跌... 貝佐斯穩居全球首富 04:102020/03/11 全球財經 資誠：肺炎衝擊經濟比SARS更嚴重 04:102020/03/11 金融．稅務 財經熱門新聞 因應新冠疫情 國壽取消10張住院險30天等待期 - 財經 - 工商 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 市場染疫川普竟丟空包彈 美指期大跌逾700點 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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