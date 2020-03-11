金融市場近期波動相當劇烈，顯示出全球瀰漫著較悲觀的看法，以及對後勢的不安定感仍強烈。隨著國際油價崩盤，美股標普500指數9日開盤後暴跌7％，觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，這是美股熔斷機制近23年來首度觸發。

華南期貨表示，主要工業國家股市紛紛跌至年線，或是跌至年線之下整理，反映出目前仍存在不確定性及對未來前景持悲觀態度。後勢全球股期指止跌與否，仍須觀察美股走勢，在不確定因素未消除前，建議持續避險操作，以保護手中資產。

(工商 )