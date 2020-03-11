台中市觀光旅遊局長林筱淇，11日與向海那漾公司執行董事陳勁豪，共同簽署「大安濱海樂園旅客服務中心及周邊設施」營運移轉（OT）合約，並邀請知名藝人、名模蕭薔站台，與市府觀光旅遊局共同推廣台中海線觀光旅遊。陳勁豪表示，大安濱海樂園希望今年6月開始營運。

林筱淇表示，「大安濱海樂園」是中部地區重要的親水活動場域，年年都舉辦的「大安沙雕音樂季」與「大安海觀光推廣活動」，已超過50萬人次響應，成為台中海線亮點的海洋活動。

台中市風景區管理所長廖偉志指出，這次大安濱海樂園旅客服務中心及周邊設施營運移轉後，將提升旅客服務中心軟硬體能量，打造全台首座合法濱海豪華露營區。

廖偉志透露，向海那漾公司計畫斥資2,561萬元，將由該露營區營位，由原26個，再增至38個，並建置生態旅遊Glamping豪華露營帳篷，等於將飯店客房規格，搬到該露營區，因此，遊客到此露營，不用攜帶任何器具，預料未來將成為多元化及具海洋魅力的旅遊勝地首選。

大安濱海旅客服務中心全新升級後，將結合生態旅遊、環境教育，成為台中深度自然生態旅遊亮點，並打造全台首座合法濱海Glamping豪華露營區，讓民眾可體驗台中海線觀光的魅力。

(工商 )