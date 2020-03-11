嘉義醫院院長黃元德帶上機的器械包。（嘉義醫院提供／廖素慧嘉義傳真）

中央疫情指揮中心徵召衛生福利部嘉義醫院院長黃元德隨機協助第2次武漢專機返台，他說，醫護人員全程穿戴防護衣，忍尿挨餓10幾個小時，全身悶熱溼透，手被汗水浸到皺皺的，雖然辛苦，但能接回台灣同胞回家，照護民眾的健康就是醫師的天職。

黃元德說，此次專機上有位9個月身孕的孕婦以及多位兒童，他有急診及婦產科專長，10日出發，9日晚上才接到通知，他特別準備安胎藥物、生產相關器械包攜帶上機。

黃元德說，10日中午在華航候機時吃牛肉麵都不敢喝湯，上機後也只用礦泉水漱口，不敢喝水，專機抵達武漢機場落地前，醫護人員已全部穿戴全套防護隔離衣，直到專機返台全程10幾小時不能上廁所、吃東西，隔離衣十分悶熱，11日凌晨抵達桃園機場，脫下手套之後，手已經被汗水浸溼到出現皺褶。

黃元德原先擔心自己有乾眼症，穿防護衣時都無法揉眼睛，能否撐住10個小時穿防護衣的挑戰，經過此次的特別照護經驗，他說，院內平常的穿脫演練真的很重要，只要有萬全的準備就不用過於擔心。

黃元德說，台胞看到台灣專機及醫護人員抵達武漢機場時，露出興奮的眼神，但他們台必須通過層層嚴密的防疫檢驗才能登機，看得出來很緊繃又很想回家，整個過程非常緊張也很溫馨。

黃元德說，這次第2次專機的機組員、醫護人員及檢疫人員都已十分熟練，充分展現台灣醫療的實力，台灣已具有完善檢疫SOP，目前仍有約600名台胞在武漢，若下次還有專機任務，他仍願意受徵召前往。

(中時 )