2011年3月11日，巨大的地震和海嘯打擊了日本東北部，福島縣是最嚴重的城鎮之一，隨後的核電廠事故，又使得災後的人群難以復歸。如今9年過去了，福島縣試著透過最有特色的傳統日本文化，來吸引人潮回來，也就是被稱為「相馬追趕野馬節 」(日文漢字：相馬野馬追,英文：Soma Nomaoi)的傳統武士競技賽。

美聯社報導，相馬追趕野馬節 ，每年7月在福島縣南相馬市舉行，該節日可以追溯到1000多年以前，顯然是從軍事演習演化來的，相馬在古代，是著名的馬匹產地，所以許多武士會來這裡物色自己的愛駒，並且與其他武士來比賽，誰的座騎更優秀。

Samurai Horsemen Festival in Soma-Nomaoi, Japan

日本觀光局表示，相馬追趕野馬節 是由太田神社、小高神社（同在福島縣南相馬市）、中村神社（福島縣相馬市）三家神社共同舉辦，並且有著悠久的歷史意義，以及精彩的表演，已被選定成「重要非物質民俗文化遺產」。現在的相馬追趕野馬節 ，仍然會有400多匹馬，許多參與者是武士後裔，也有養馬者會來參加。

在海嘯之後，野馬節沉寂了一段時間，但最近的數字表明，人群正在返回，越來越多的年輕人聚集起來，願意參觀，甚至參與活動，畢竟在節日期間，能夠看到獨特武士時代。

這個神聖節日的奇觀包括神社舉行的莊嚴的「出陣式」遊行，還將在雲雀原上，舉行「古式甲胄競馬」，也就是12名全副武裝的武士，在1000公尺的賽道上競速；更壯觀的是「神旗爭奪戰」，數百名武士進行奪旗作戰，如同戰國時代的打仗。

主要參與者之一高橋雄一說：「在海嘯與核子事故後，這個地區遇到了許多問題，但是我們不希望被輻射所擊敗，放棄就不是武士精神了。我們繼續舉辦這個節日，因為它是古老的傳統....年輕人也回來參加，維持了這個神聖的儀式。」

他說：「我的祖母和父母都在海嘯中喪生了，但是我和妻子是活下來的人，活下來的人有責任重建我們的生活。」

野馬節定在7月25日至27日在福島市相馬市舉行，剛好與東京奧運會在同一段時間，而且福島縣營吾妻球場也是奧運場館，7月22日至23日，有6場壘球賽在此地舉行，7月29日則有1場棒球比賽，屆時應該會有許多觀眾來到福島，野馬節主辦者希望，訪客除了看棒球比賽以外，也能一起來看這場著名的武士傳統節日。

高橋說：「我希望外國遊客來享受相馬追趕野馬節，這是一個了不起的節日，他們一定能感受到。」

(中時電子報)