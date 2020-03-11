受新冠肺炎疫情影響，香港醫護人員對防護裝備的需求激增，防護面罩亦面臨短缺。香港理工大學日前運用3D列印技術，5日內完成設計工作，緊急趕制出一批醫用防護面罩，解決當前的燃眉之急。

理工大學工程學院院長兼3D列印技術中心實驗室總監文効忠表示，香港醫管局2月初表示，醫護前線面臨保護裝備短缺，但因涉及版權專利，香港的醫院使用的醫用面罩無法直接複制。理大隨即運用3D列印技術自主設計，經過6次改良，才設計出新的醫用防護面罩。

中新網報導，理大在新設計中，參考了中國人頭部形狀科研的資料，提供中、大尺寸，力求貼合醫護人員的頭形，防止病毒入侵

文効忠表示，「中國人的頭的形狀，或者說亞洲人，和西方人頭是不同的，我們圓一點兒，而西方人長點兒，尖點兒。所以我們就用了設計學院的同事的建議，將面罩上緣改圓了很多。但是戴上覺得不舒服，我們就提議不如加個軟墊（上緣）就好多了。」

2月下旬，香港當地生產商已根據理大的技術量產醫院防護面罩，至今每天可交付醫管局1萬件，預計到3月底，可以每日交付3萬件。

在此同時，理大也啟動約30台3D列印機，24小時運作，協助生產面罩構架，以應付醫護界的急切需求。

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(旺報 )