第六部曲 廻光返照 馬英九亡黨亡國

陳水扁執政8年以貪汙收場，造成民怨沸騰，讓國民黨有了東山再起的機會，台北市長馬英九人帥學歷好自然成為國民黨中興明主，2008馬英九果然以秋風掃落葉之姿打敗民進黨的謝長廷，全國人民望治心切，特別是監營對他寄望頗深，沒想到馬英九的表現令人大失所望，軟弱無能的個性展露無遺，特別是剛愎自用識人不明，第二次政黨輪替變成國民黨迴光返照，黨不成黨、國不成國，完全執政的國民黨被馬英九整到奄奄一息，2016兵敗如山倒。

馬英九執政期間徹底讓國民黨空洞化，8年下來沒有替國民黨培養什麼像樣的人才，他所任用的政務官在國民黨下台後消失無踪，幾乎沒有人站出來替國民黨說話，不像民進黨即使下台，還有大批人願意效忠，馬英九的失敗莫此為甚，但顯然他還不自知，下台後還指點江山。如果他說的都對，為什麼8年執政落得眾叛親離？

(中時電子報)