民眾黨今日被周刊傳出勁爆的不倫戀醜聞，黨主席柯文哲的愛將，臺北市文化基金會副執行張益贍，私底下秘戀民眾黨「F奶甜心」蔡宜芳。但隨著比對2人在社群上的互動後，發現這件偷情事件早已是「光明正大」在放閃。尤其，當張益贍的情書曝光後，流竄在字裡行間的愛情密碼遭解秘，網驚呼「現在報名中文系還來得及嗎？」

據了解，蔡宜芳去年積極備戰立委選舉，柯文哲特別請張益贍擔任蔡的「導師兼保母」，沒想到也因此點燃2人愛的火苗。周刊直擊2人如情侶般的約會情程，除了喝咖啡、車上摟摟抱抱外，還大膽駛進摩鐵「辦公事」。

原本以為這只是2人的地下情，但沒想到，蔡宜芳不但沒在避諱張益贍已有一妻一女的身分，還大膽在對方家庭合照下留言。（民眾黨「F奶甜姐」蔡宜芳／摘自猜宜芳臉書）

原本以為這只是2人的地下情，但沒想到，蔡宜芳不但沒在避諱張益贍已有一妻一女的身分，還大膽在對方家庭合照下留言。而張益贍則更早在一年就在個人臉書寫下這段相差19歲的不倫戀情詩。內容不但提到「愛是沒有極限的宇宙能量」，更直接對蔡宜芳告白，希望能和她「合而為一」。

在去年的12月，張益贍在臉書寫下以《合而為一The bond of the two》的情詩，內容不但充滿了浪漫的字句，文青的語調顯示出年輕的氣息，卻在不倫戀爆出後，被網友找到許多巧合，句句藏著對向女方告白的暗號。例如「破壞了二十九年的生活日常」剛好符合蔡宜芳29歲的年紀；「重疊在凌晨十二點零三分」象徵著蔡宜芳12/3生日；「你遺失的我聽過的十九歲、在附和的指環上合而為一」更指明了2人相差19歲的禁忌之戀。

去年的12月，張益贍在臉書寫下以《合而為一The bond of the two》的情詩，內容不但充滿了浪漫的字句，卻被網友找出許多「巧合」，藏了許多像蔡宜芳告白的訊息。（摘自PTT）

而這篇情詩被轉貼到PTT上後，網友直指張益贍文筆不凡，直接能觸動人心，充滿著浪漫氣息。不少網友暴動直呼「好詩好詩！」、「文化程度之高，太有意境了！」更有網友表示「現在報名中文系來得及嗎？」、「誰說國文系退流行，寫詩寫得好約炮約到老。」當然也有網友看不下去，怒批「這對真是夠了，男公開示愛、女在向妻小示威。」

目前，張益贍已被民眾黨開除黨籍，並主動請辭臺北市文化基金會副執行長一職。醜聞爆發後，民眾黨急速切割，張益贍個人臉書湧入許多網友狂酸，現在男女雙方都已暫時關閉臉書。

(中時電子報)