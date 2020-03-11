隨著新冠肺炎疫情在全球擴散，全球各地的台商都受到嚴重的影響。上銀科技總裁卓永財11日在工商協進會理監事聯席會議前表示，台灣周邊國家如韓國受疫情影響經濟成長放緩，不過，由於疫情受控，大陸與台灣都有不少急單；就各別產業看，第二季應該會比第一季好；他也強調，經過中美貿易戰和此次疫情，更凸顯分散製造的趨勢與重要性。

就整體狀況來看，卓永財分析，韓國因為疫情嚴重，經濟發展趨緩，大陸的急單很多，台灣則的急單多聚集在醫療、半導體相關設備，至於工具機產業第一季應該不會好，第二季還有待觀察；從各別產業來看，第二季應該會比第一季好。

談到上銀科技工廠在歐洲的經營狀況，卓永財指出，按照義大利政府規定，不能測量員工體溫，而歐洲人又不愛帶口罩，讓疫情快速惡化；他表示，目前工廠所在的倫巴底大片區域，現在為了疫情基本暫時關閉，不過，為避免生產中斷，廠區還是全部開工，但間接人員有40％可以在家工作，其他則採隔離措施防疫。

對於接下來發展，卓永財表示，現在大概要觀察這周有沒有新的措施，另外，公司在德國、瑞士都有工廠，若有必要，會轉由德國、瑞士來支援。

卓永財建議政府，在紓困方面，精密機械在較小規模部分需要政府的支援，比如說通路，還有資金貸款到期銀行是否能夠展期等；另外，萬一企業開始放無薪假，政府的協助也很重要。

卓永財也預期，受中美貿易戰到新冠肺炎疫情影響，分散製造的趨勢可望加速，不少東南亞國家動起來，印度發展也有所好轉；而企業也體會到分散製造的重要性，先進國家的再工業化速度也會因此加快。

(旺報 )