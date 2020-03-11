福建泉州市政府今天（3月11）傍晚舉行新聞發布會，說明欣佳酒店坍塌事故搶救狀況。出席的官員先為罹難者默哀，隨後表示，截至下午3點半，受困的71人已找到70人，其中28人遇難，失聯的1人已經定位，正積極搶救。

該市常務副市長洪自強也在發布會上坦承，欣佳酒店在建設、改造、審批等方面確實存在嚴重問題，有關部門已收集相關證據，對責任人員已依法採取強制措施，也採取了必要的財產保全措施，初步調查的情況，將全部提交上級調查組：「一定會實事求是，絕不隱瞞、不掩飾，全力積極配合好上級調查組的調查……涉及的違法違規、失職失責單位、個人包括公職人員絕不姑息、絕不放過」。

搜救人員指出，今天在坍塌事故現場再救出8人，均無生命跡象，其中，來自湖北黃石的一家5口確認遇難，5人中有2位成年人3位兒童，分別是7歲、5歲、2歲半，按照原計劃，3月8日他們一家將解除隔離，沒想到7日晚間酒店突然倒坍，斷了他們回家路。

(旺報 )