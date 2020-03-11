陳凱倫擔任主持又要唱歌。取自臉書

在台下送長輩們口罩套。取自臉書

陳凱倫日前帶媽媽看醫生。取自臉書

陳媽媽穿著「複合式長背架」，疼痛已減緩。取自臉書

陳凱倫今（11日）與主辦單位「中華天使心才藝展演協會」前往「林口長庚養生村」公益演出，時值全台防疫期間，這場演出是少見照常進行活動，他登台前還因此被要求「全程口罩」、「絕不下台」、「保持距離」。

陳凱倫最近因92歲母親跌倒，照顧媽媽這段日子讓他感觸頗深，日前透過藥劑師友人訂到100個網路賣得正火、1個199元的口罩套，今在公益現場當作替媽媽送給這群首次見面的銀髮族長輩們一份「驚喜」祝福小禮。

陳凱倫從事公益不落人後，這10年來時常跟著紀寶如到處探訪安養中心長者，今第一次到林口長庚養生村為長輩祝壽主持。他在探訪長輩的志工表演中，角色經常都是「主持＋唱歌」，主持信手拈來，但唱歌多少仍有壓力，在孔鏘特別為他製作、現場樂隊演奏的卡拉音樂下，他演唱了甄妮、鳳飛飛、劉文正、周華健多首經典歌曲，長輩們聽得如痴如醉，時而跟著哼唱，現場氣氛溫馨，也療癒長者們防疫的心情。

他為了讓長輩們感受溫暖及祝福的誠意，穿戴起口罩套、口罩、白色手套等全副武裝，方便靠近他們唱歌、下場送口罩套到給長輩們，看到他們興奮笑容，他也滿心歡喜。

公益演出前一晚，他在家裡反覆練習，老媽媽坐在客廳成了他的評審和聽眾，享受難得的親子時光。他分享，今早出門前媽媽還問他：「你可不可以少做點公益，還貼這麼多錢去給人家祝福？」他告訴媽媽：「只要妳身體健康都值得，更何況說不定我要拿另外一種麥克風了。」

陳凱倫行善也行孝，這陣子92歲的陳媽媽因跌倒造成壓迫性骨折，陳凱倫經常半夜3、4點醒來，因為聽到老媽媽房間有動靜，想喝水、上厠所，他不想媽媽再跌倒，趕緊一個箭步就近照顧，甚至哄她不要吃鎮定劑，也會陪她擠擠小床。「她很高興有子相伴，也就暫時不靠藥丸入眠；過去，我太太把醫生給她開的鎮定劑拿掉，其實是對的，老人家站起來會腿軟，跌倒？我相信與長期吃鎮定劑入眠頗有關係」。

他說老人家固執、不聽話，剛開始不願乖乖長時間穿「複合式長背架」穩定壓迫性骨折，也不願坐在復健人員建議的直角靠背椅上，氣得他扯高嗓子指責她的任性像小孩，母子倆為此生了一天氣。但他也會幫媽媽清洗因灌腸不成，弄得一身臭味的衣服，第一次幫媽媽洗衣服，讓他想到為人子女不過就是在她最需要依賴的時候，親身體會「阿娘的心」，他用心的邊洗衣服邊想著，也不覺得衣服的異味了。

他發現，照顧生病的老媽媽需要極大耐心和EQ，自己的急性子、不耐煩似乎遺傳老媽，「過去偶爾看到兒子也會『以牙還牙』～為了不要再錯誤身教，一定要勉強自己去和顏悅色，盡量哄哄媽媽」。

(中時 )