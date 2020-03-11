研華：3月底產能可望恢復至九成 21:062020/03/11 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工業電腦龍頭研華（2395）11日舉行法說會，2019年每股盈餘（EPS）繳出10.51元佳績，首次達成逾10元的里程碑。短期新狀病毒疫情對產能、零件供應與物流造成影響，然研華預期，昆山生產基地將在未來四周內，逐周審慎增加產能，並於3月底恢復85～90％的產能。 研華經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，展望今年首季，將受延後開工生產、客戶出貨遞延及供應鏈短缺三重因素影響，單季營收將較去年同期下滑5～10％；不過，累計1～2月客戶下單金額呈現雙位數成長，接單狀況優於預期。 (工商 ) #研華 #產能 #月底 #工業電腦 #龍頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 研華去年創4高 04:102020/03/09 證券．權證 《股利-電腦設備》研華去年營運創3高，擬派利8.8元 08:012020/03/09 財經 越南新產能、大陸轉單 得力2月營收逆勢年成長 12:252020/03/09 財經 口罩實名制2.0仿報稅模式申購 下周破千萬片產能 14:422020/03/09 生活 博智金像電後市樂觀 04:102020/03/10 證券．權證 台高股息基金 解決存股族痛點 04:102020/03/10 投資理財 《電腦設備》陸廠試產啟動，動力-KY產能看增2成 13:242020/03/10 財經 產線尚不穩定 口罩日平均千萬片要等下下周 19:492020/03/10 財經 《電腦設備》研華估Q1毛利率37~39％，營益率11.5~13.5％ 15:402020/03/11 財經 《電腦設備》劉克振：研華在陸製造愈來愈重要，產能移出機會是「零」 16:142020/03/11 財經 財經熱門新聞 三星以為撿到槍卻中槍！ 疫情來襲3大產業難逃斷鏈 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 因應新冠疫情 國壽取消10張住院險30天等待期 - 財經 - 工商 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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