工業電腦龍頭研華（2395）11日舉行法說會，2019年每股盈餘（EPS）繳出10.51元佳績，首次達成逾10元的里程碑。短期新狀病毒疫情對產能、零件供應與物流造成影響，然研華預期，昆山生產基地將在未來四周內，逐周審慎增加產能，並於3月底恢復85～90％的產能。

研華經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，展望今年首季，將受延後開工生產、客戶出貨遞延及供應鏈短缺三重因素影響，單季營收將較去年同期下滑5～10％；不過，累計1～2月客戶下單金額呈現雙位數成長，接單狀況優於預期。

(工商 )