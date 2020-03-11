今年以來金融市場表現相對波動，3月9日美國股市道瓊指數一天下跌2,013點，單日跌幅達7.8％，VIX指數更是飆升至54.46，為金融海嘯以來新高。美國10年期公債殖利率跌破0.5％，市場資金瘋狂湧入避險資產，投資等級債及資產擔保債亦躍身成為資金避風港。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示，近期有二大黑天鵝干擾市場，首先是新冠肺炎持續擴散全球，美國聯準會(Fed)近期無預警緊急降息2碼，3月中旬即將召開的利率決策會議可能還會再降2碼，美國聯準會(Fed)大動作降息，反而印證疫情的嚴重性可能超乎想像；另一個黑天鵝則是由沙國發起的石油戰爭，國際油價受到重創，一天就跌幅超過三成，導致市場恐慌氣氛再起。

周彥名指出，在新冠疫情未止、石油戰爭又起下，近期已有不少資金開始流向避險資產，丹麥債便是其中受惠類型資產。

統計各類型主要資產今年以來至3月9日績效，美股標普指數累積跌幅達14.99％，全球高收益債券指數累積跌幅達4.76％，顯示風險資產目前都承受不小壓力；反觀避險性質較強的資產，全球投資級債券指數累積漲幅達2.82％，丹麥資產擔保債券指數累積漲幅達1.84％，在全球股市劇烈震盪下，展現出相對較佳的防禦能力。

(工商 )