隨著新冠肺炎在美國西岸傳出的疫情逐步擴大，外資過去幾週對亞股的賣壓也感染了歐美股市，雖然讓全球股市在上週再次受到衝擊，卻讓外資縮小了對亞股賣超的壓力。更特別的是，由於大陸境內新增病例的數量急速降低，所以外資反而對大陸股市出現小幅度的淨流入，大陸股市在上周甚至還上漲了5％。

根據統計，外資在上週對大陸以外的新興亞股還是全面賣超，台灣跟韓國還是承擔了外資提款機的角色，在上周分別淨流出了14.70億美元與15.80億美元，至於東協各國的外資淨流出趨勢，並沒有因為大陸疫情的趨緩而獲得止血，上週外資對泰國股市甚至賣超5.13億美元創下今年新高紀錄；至於印尼、馬來西亞、菲律賓與越南，則是分別淨流出1.24億美元、2.10億美元、0.49億美元與0.41億美元。

另外，值得一提的是，雖然外資對亞股還是賣超，但亞股在上週卻漲多跌少。除了大陸的滬深300指數在上週上漲5.03％之外，台灣、韓國與泰國股市反而分別上漲0.26％、2.67％與1.79％。至於受疫情影響較低的印度，外資在上週雖然還是淨流出7.74億美元，但由於受到龐大內需市場的支撐，使得印度成為在全亞洲除大陸以外，另一獲得外資淨流入的市場。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，隨著疫情在全球擴大，澳洲央行降息已再度一碼至0.5％創新低紀錄，且上週除香港跟進美國聯準會降息外，馬來西亞也啟動今年以來的第二度降息，並將利率降至2.5％的十年新低。在疫情較嚴重的韓國，政府也推出高達11.7兆韓圜(98.2億美元)的追加預算創下史上新高；而本波財政擴張趨勢自亞洲擴大至全球，除美國加碼83億美元防疫支出外，世界銀行、IMF也分別啟動120億美元與500億美元借貸援助。

林雅慧表示，目前市場普遍預期大陸與亞洲首季經濟受疫情衝擊最大，但在下半年雙雙皆有望反彈，所以本波亞洲各國的政策利多，是否能有效傳導至亞洲各個實體經濟體，則是後續觀察亞洲股市的重要指標。不過投資人也要留意，由於財政擴張的措施也超乎預期，亞洲國家的主權評等是否會遭到衝擊也是風險之一。

林雅慧補充，過去一週以來全球市場雖然震盪，但對亞洲來說較好的消息，反而是國際油價的大跌。對於疫情衝擊到全球經濟，石油輸出國組織(OPEC)近日原本建議成員國每日擴大減產150萬桶，並將擴大減產協議延續至2020年底；但這項提議在上週遭到俄羅斯反對，導致布蘭特原油價格上週五重挫近10％，收在每桶約45美元，單日跌幅為逾11年來最大。

林雅慧指出，由於亞洲多為石油輸入國，國際油價的大跌反而有助於降低亞洲各國的財政壓力，但油價的利多是否能反映到實體經濟與股市表現，仍需要持續觀察；不過目前全球的資金環境已較過去更為充裕，且除了大陸與亞洲外，全球的製造業與服務業PMI指數也都往上，所以從長線投資的角度來看，亞洲股市在未來仍有機會創下亮眼表現。

(工商 )