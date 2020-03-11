HAPPY GO攜手電商祭出眾多優惠，搶女力商機，讓卡友免出門也能充分寵愛自己。遠傳旗下friDay購物推HAPPY GO點數38點換55元購物金，等同現賺5倍優惠，結帳再享九折優惠；富邦媒旗下momo購物網主打兌點折抵金額就抽HAPPY GO點數3,800點，最高回饋38％，再抽紐約來回機票與千萬紅包；松果購物則推全站折抵無上限，首次兌點卡友再享HAPPY GO點數「全額返還」抽獎資格。

女力當道，HAPPY GO資料顯示，friDay購物中女性卡友消費比例高達七成，在擁有遠東零售百貨專櫃的資源下，專櫃品牌美妝消費力也較2018年成長3成，自疫情升溫以來，二月業績較往年成長5成，每筆平均消費金額更達4千元以上的高貢獻力，尤其生活用品與3C家電銷量更是異軍突起，也顯示女性消費者從過去彩妝保養為主要消費類別擴及到居家生活與3C家電兩大類。

此次friDay購物與HAPPY GO共同寵愛卡友，全站精選商品2折起外，還可用HAPPY GO點數38點換55元購物金，等同現賺5倍優惠，另有238點換255元與538點換555元購物金的優惠選擇，消費滿1元還有機會免費搭乘星宇航空享雙人假期。

近期因疫情關係，連帶增加許多消費者的「自煮」動機，HAPPY GO發現除防疫商品熱銷，卡友在momo購物網對食品、生鮮及小家電的需求也大量提高，相關廚類商品整體銷量較上個月成長1成。

即日起至3月12日推出「momo 38女力節」活動，眾多品牌狂殺5折起，兌點折抵消費金額天天抽3,800點，首次兌點卡友加碼再抽380點，最高回饋38％，再抽紐約來回機會及千萬紅包，另有精選商品買一送一。此波合作顯示HAPPY GO與momo購物網同樣樂觀看待女力商機，預估整體兌點人數至少再增2成。

松果購物看準女性消費力不論在實體或虛擬通路都是主流，HAPPY GO也觀察到從「宅經濟」延伸到「她經濟」，居家生活與3C家電成為卡友熱門消費的二大類別，也顯示女性消費者對生活品質的需求，因此聯手推出「38女王節，全站折抵無上限」活動，即日起至3月12日祭出全站商品86折起，卡友可利用點數盡情享受折抵無上限的優惠，首次使用兌點折抵的卡友再享HAPPY GO點數「全額返還」的抽獎資格，再推30件夯品整點超低價開搶，活動期間透過站上遊戲活動還能免費抽獎，最大獎為Dyson清淨機，預估整體兌點人數約成長2成。

受疫情影響，嚴重衝擊到公益團體募款，HAPPY GO也呼籲廣大卡友，寵愛自己的同時也能發揮愛心捐點做公益，利用微薄的點數共同幫助弱勢孩童挺過疫情。

(工商 )