台灣女性創業力大躍進。根據經濟部最新中小企業白皮書統計指出，台灣女性企業主家數逐年成長，每10位企業主中就有4位「女頭家」。萬事達卡最新公布的「女性創業指數」（Mastercard Index of Women Entrepreneurs）最新調查指出，台灣女性不僅擁有友善的創業環境及資源，同時也積極參與創業活動，在女性創業指數排名中於亞洲市場排名第1，更首次進入全球前10名，位居全球第6，一舉超越新加坡、英國及澳洲等市場，顯見台灣不論是在創業環境或社會觀感上，均提供女性良好的創業支持。

隨著時代的進步及就業市場男女觀念平等的普及，現代女性在自我認識與追求經濟獨立方面的自主權越來越高。根據經濟部最新中小企業白皮書統計指出，台灣女性企業主家數占比達36.4％，相當於每10位企業主中就有4位「女頭家」；而根據萬事達卡最新的女性創業指數調查報告則指出，台灣女性在「女性進步程度」項目取得大幅增長，排名較去年上升18名，主要歸因於女性投入創業的比例提升，指數更從56.4成長至86.3，大幅增長53％。

行政院所發布的2020性別圖像來觀察台灣女性企業主產業別，則發現，女性負責人占比以住宿及餐飲業為主，占46.6％；教育服務業、醫療保健及社會工作服務業則分居第2名及第3名，顯示女性在這些領域已逐漸占有一片天，與男性負責人的比例相當。不過，從該資料也顯示，男性負責人占比前3名則分別為礦業及土石採取業、營造業、電力及燃氣供應業，顯見在傳統的職場環境仍多以男性為主。

萬事達卡「女性創業指數」報告，針對全球58個市場，透過「女性進步程度」、「女性教育與金融背景」及「女性創業環境」三大要素進行分析。其中，「女性進步程度」及「女性教育與金融背景」兩大排名均有所提升。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，一般而言，性別與環境等因素仍對女性創業者造成較多創業障礙和挑戰。不過，我們從萬事達卡最新的「女性創業指數」報告中發現，台灣女性創業力日漸成長，台灣不僅在「女性進步程度」項目表現亮眼，全球排名大幅上升18名外，「女性友善創業環境」在亞洲區排名更是排名第三。顯示台灣女性在參與市場經濟、擔任決策階層的情形逐漸增加外，台灣從社會觀感、政策到法規對於女性創業亦相對友善，讓女性更有意願加入創業的行列。

萬事達卡希望能透過此份調查喚起各界對於性別平權的意識，提供女性創業家各層面的支持，讓女性有更多實現自我的可能。

萬事達卡最新公布的「女性創業指數」調查指出，在全球排名前20名的市場中，有8成為高收入經濟體，顯示女性創業家在高度開發的經濟體中擁有較好的表現，顯示與新興市場相比，已開發市場的女性企業家較有機會獲得資本與金融服務的資源和機會。

而以亞太地區的表現來看，除了整體指數排名上升外，在「女性教育與金融背景」項目更取得領先地位，馬來西亞、新加坡、南韓分居前3名，台灣亦較去年上升4名。

另外，值得注意的是，烏干達(Uganda)、迦納(Ghana)及波札那(Botswana)三個新興市場在「女性教育與金融背景」項目雖排名後段，但當地的企業家性別卻最為平衡，此三個市場在「女性企業主占比」項目已連續兩年蟬聯全球前3名。

萬事達卡持續關注全球女性議題，並致力推動全球女性企業的發展。在亞太地區，萬事達卡透過「Start Path」與「Fintech Express」等計畫提供女性創業支持。

此外，萬事達卡目前已在孟加拉、大陸、印度、尼泊爾及新加坡等市場提供近20萬名婦女金融知識培訓課程，並透過萬事達卡影響力基金(Mastercard Impact Fund)為女性提供企業發展所需的資金資助。

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