蔡宜芳偷腥會影響柯P嗎？網友反應一面倒！

民眾黨火辣甜姐兒蔡宜芳，遭爆與柯文哲心腹、民眾黨中央委員張益贍發展不倫戀，被直擊到汽車旅館停留3小時辦事、車上幽會，是否連帶影響柯文哲支持度？也引發網友討論。本報對此舉辦投票。

《中時電子報》11日針對蔡宜芳偷情案進行網路投票，有81.09%網友認為(433票)，會影響台灣民眾黨和柯文哲，另有16.85%(90票)網友認為，不至於影響，另有2.06%(11票)網友表示不知道、無意見。

(中時電子報)