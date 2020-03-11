很多人住飯店，或是到KTV唱歌都會有向服務生要求送冰塊桶的經驗，但是有網友住宿的這家飯店送來竟是一只沒有提把，需要用雙手捧著到大廳裝冰塊的曇子，網友看了照片恍然大悟，原來視像極了骨灰罐子。

這名叫 Markus Wu的網友，日前在臉書《爆笑公社》張貼一張照片，他說在店內看到一個不同於一般常見的冰塊筒，不但沒提把、居然還是白色加蓋子，更沒辦法接受的居然要捧著去大廳裝。

原PO不禁抱怨，飯店房間裡面好好的冰塊筒，為什麼不做提把?為什麼是白色?為什麼還得捧著去大廳裝?

原PO抱怨飯店房間裡面好好的冰塊筒，為什麼不做提把?為什麼是白色?為什麼還得捧著去大廳裝?這麼像骨灰罈。（圖取自《爆笑公社》）

由於這個冰塊桶實在太像骨灰罈了，因此在短時間內就湧入大量留言跟讚數，有人建議「為了避免和其他房間客戶搞混，使用前先把自己的照片、房號貼在前面...」、也有人開玩笑說，「拜一下」、「進出電梯要喊，不然會迷路」、「一路好走」、「請表情肅穆的雙手捧好」。

更有網友想起自己的經驗「前幾年搭郵輪，送來的冰桶比板主大，還沒有上面那個提把，完全是圓柱裝，服務人員拿來還雙手捧在肚子，差點跪下來！」；更有人戲謔說，「家屬來.一個人用筷子夾一塊然後放進來.啊嘴上要說好話哦！」。

(中時電子報)