民眾黨今日被周刊傳出勁爆的不倫戀醜聞，黨主席柯文哲的愛將，台北市文化基金會副執行張益贍，私底下秘戀民眾黨「F奶甜心」蔡宜芳。（摘自張益贍臉書）

陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中。（圖/取自陳致中臉書）

民眾黨中央委員張益贍與立院黨團法案助理蔡宜芳遭爆不倫戀，引發軒然大波，也重創民眾黨形象。不過，阿扁之子陳致中竟因此獲得讚許。自由作家洛杉基指出，「陳X中可是用自己錢去找樂子，而不像某些下流政客，上班時間花公帑去滿足私慾！」

民眾黨火辣甜姐兒蔡宜芳，今日遭爆與柯文哲心腹、台北市文化基金會副執行張益贍發展不倫戀，被直擊到汽車旅館、車上幽會。張益贍年齡大蔡宜芳達20歲，足足可當她的父執輩了，張益贍行為立遭批判，並

洛杉基在臉書大批：「各黨的老鳥們，看到這些年輕美女，自然精蟲衝腦，完全失控，恨不能24小時廝守。忘了自己的工作，也忘了家裏還有老婆小孩，更忘了選民的囑託。」

洛杉基力勸：「這些踏入政壇遭到豬手攻擊，甚至不可自拔的美女們，現在東窗事發，不知日後將如何面對選民、校友及家人？」並勸「選民們也該清醒了，民主制度實在選賢與能，而不是為大官們大立委們挑選後宮，讓他們淫亂政壇，拿國家薪水去滿足私慾。」

最後，洛杉基讚許：「陳X中還算是可圈可點，人家可是用自己錢去找樂子，而不像某些下流政客，上班時間花公帑去滿足私慾，其鳥可誅！」

(中時電子報)