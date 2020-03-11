苗栗苑裡53歲鄭姓男子，昨晚酒醉後撥打119，謊稱自己2天前剛從大陸湖北回來，有發燒、咳嗽情形，消防局勤務中心獲報不敢大意，要求出勤救護同仁穿著全套防護裝備前往，不料抵達現場才發現一切都是謊報，依規定對鄭男開出1600元救護收費告知單。

鄭姓男子10日晚間6點半，撥打119報案，稱自己咳嗽不舒服，勤務指揮中心追問接觸史及旅遊史，不料鄭男竟回「剛從湖北回台」，讓消防局繃緊神經，派遣勤務給通霄消防分隊時，特別叮嚀要做好安全防護。分隊同仁接獲勤務後，穿戴多層防護裝備，全副武裝趕抵現場後，才發現都是謊報。

通霄分隊指出，當時在現場就聞到鄭男身上傳出陣陣酒味，他面對同仁詢問態度輕浮，經測量體溫正常，向家屬追問後才得知，鄭男疑似因近日剛出獄心情不好，酒醉後才打電話報案。救護人員無奈下，通知警方到場，返隊後委由轄區苑裡分隊前往鄭男家中，向他開立1600元救護收費告知單．

消防局勤務指揮科長郭金原指出，鄭男過去沒有謊報紀錄，不過依據《消防法》規定，謊報火警、災害、人命救助、緊急救護或無故撥打119，可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；救災救護資源有限，防疫期間呼籲民眾無故撥打119謊報。

(中時 )