家住大溪區的45歲謝姓婦人，10日上午在家照顧因嘔吐症狀向學校請假的兒子，但因孩子症狀越發猛烈，且原因不明，謝婦隨即帶著兒子出們趕往醫院，為把握醫療黃金時段，便尋求送醫途中經過的大溪警分局交通大隊協助疏導交通，所幸警方協助，謝婦順利於8分內抵達醫院為兒子就醫。
大溪警分局交通分隊分隊長謝沛昕表示，10日上午謝姓婦人急忙衝進警局，並在值班台前情緒激動的表達小孩全身發抖、臉色發白、換氣困難等症狀，要趕往龍潭一家醫院掛急診，但因當時車流量較多，且交通號誌繁多，為把握醫療黃金時段，請求警方協助就醫。
警方得知原委後了解情況相當緊急，便派遣警員駕駛巡邏車，一路鳴警笛開啟警示燈，協助暢通道路，讓全程6.8公里的路程，僅消耗8分鐘的時間，謝婦便迅速抵達醫院送孩子就醫，謝婦兒子抵達醫院後，經醫務人員檢視後無大礙，謝婦才卸下心中大石，並再三感謝警方的交通協助。
(中時 )
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