為推廣郵藝美學，郵政博物館特與宜蘭縣立蘭陽博物館合作，訂於2020年3月12日至9月1日於宜蘭縣立蘭陽博物館常設展區1樓，展出「郵傳．郵藝映蘭陽郵票展」。

欣逢蘭陽博物館創館10週年，為擴大館際交流，郵政博物館特以劉銘傳在臺灣開辦現代化郵政之史料與珍貴郵品、宜蘭相關主題郵票、宜蘭郵政機關地名沿革及世界各國印製之異形、異材質精美郵票等內容，策劃一場郵傳史話與郵藝美學兼具的精彩展演，以饗集郵同好及國內、外遊客，現場並設有寓教於樂的郵識與互動體驗區，藉由延伸展覽觸角，邀請大家一探臺灣郵史光輝，親炙古今方寸之美。

本展覽內容豐富多元，展品貫穿古今，西元1888年劉銘傳在臺灣創辦新式郵政，發行「臺灣郵票」及「郵政商票」，為郵政官辦民享開啟新頁，成為我國現代化郵政先驅；劉銘傳亦曾向英國倫敦訂製一批龍馬郵票，惟未發行，後被改作鐵路車票使用，相關珍貴展品極具歷史意義。另展出各國異形、異材質郵票，不僅材質多元、形狀多樣，更有打凸、雷雕、香味、感溫、燙印金箔、全像、鑲嵌水晶及3D動感等特殊印製工藝，開創方寸美學新視界。

為服務民眾，宜蘭郵局於展期首日（3月12日）上午9時至12時，在蘭陽博物館1樓遊客大廳設立臨時郵局，現場贈送局贈封，數量有限，民眾可蒞臨索取，活動詳情請至中華郵政全球資訊網或郵政博物館網站查詢。

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