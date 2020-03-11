COVID19疫情爆發至今，Google表示已經與台灣政府單位、開發者社群、以及各界夥伴一起開發出許多實用的工具及服務，協助台灣用戶防疫，不僅擋下許多利用疫情營利的廣告APP、影片，地圖、智慧語音助理都能幫助用戶找所在地附近的藥局與口罩庫存資訊，而Google旗下許多工具則協助學校與企業遠端教學與辦公。

Google表示，在Search輸入「武漢肺炎」、「冠狀病毒」或「新型冠狀病毒」等關鍵字後，頁面上方將顯示SOS警報，搜尋結果並提供疾管署網站的連結，協助用戶獲得官方的防疫措施指引與最新資訊，在YouTube搜尋類似關鍵字時，首頁也會出現導向疾管署網站的指引。

Google Maps也以圖資協助台灣防疫，Google表示，由join.g0v.tw#mask頻道社群夥伴、Google開發者社群及設計師透過Google Cloud和Google Maps API開發出即時口罩地圖，協助用戶掌握全台藥局販售口罩地點與庫存資訊，而由Google工程師自發製作的「武漢肺炎歷史軌跡比對地圖」，以Google Maps時間軸記錄用戶每日路徑，協助用戶比對與確診案例的軌跡是否重疊。

而在台灣上線才一年多的Google Assistant也加入協助抗疫，Google表示，台灣開發者運用Actions on Google開發者平台推出的應用平台，用戶只要跟Assistant說「我要跟口罩在哪裡說話 」（或「口罩配」、「口罩君」） ，就能找到附近藥局及口罩庫存，或是說「我要跟防疫機器人說話」，便能查詢口罩購買注意事項、最新台灣確診人數等資訊。

疫情也讓網路平台上不實資訊層出不窮， Google 表示，信任與安全團隊在過去六週已阻擋、攔截數萬個利用疫情營利的廣告，Google Play也禁止開發者利用疫情開發相關應用程式，並嚴禁可能誤導用戶、或對用戶有害的醫學健康內容與應用，亦禁止任何應用程式利用疫情來賺取營利，以避免用戶下載不當的應用程式。

而在YouTube上，Google表示若影片訴求不需透過正當醫療程序就能防疫， 影片就會被下降，而許多疫情相關的影片下方也會提供疾管署連結，讓用戶觀看影片後可以查證。

在協助遠距辦公及教學方面，Google表示，企業、教師及學生可以用Gmail 、Google Calendar、Google雲端硬碟、Hangouts Meet、Hangouts Chat及Google for Education等維持工作和學習進度，先前台灣為防疫而延長寒假時，為了讓教師在這段期間掌握教學進度，Google for Education邀請擁有經驗的中小學老師以線上直播，分享如何準備線上教學資料、培養遠端教學能力，而為讓用戶在疫情期間維持辦公效率和教學品質，HangOut Meet進階功能已開放讓所有G Suite和G Suite for Education的用戶在今年 7 月 1 日前免費使用。

(工商 )