武漢包機10日返台，因有不少兒童，衛福部桃園醫院小兒科主任李倩瑜是先遣小組成員，前後10小時穿著隔離衣，過程雖然辛苦，但仍順利完成任務。她結束鐵人行程後，11日又到醫院看診，堪稱鐵人中的鐵人。

李倩瑜說，接到任務前往武漢，接機前也做好完整溝通，但沒想到還是有突發狀況。她提及，因為同行醫護，有人有鑽石公主號接機經驗，擔心像那次時間拖很久。事先和其他醫護準備穿防護衣時，還有人討論要不要包尿布，不過最後還是看個人選擇。她說，當時沒想這麼多，結果一個個延誤下去，就拖了10小時。

李倩瑜說，有人報到後，卻遲遲未登機，才發現因為體溫過高被擋下。也有一家三口都已經上了飛機，才接獲陸方通報，有婦人體溫過高，需要重新量測，才知道陸方的標準是37.1度，不只該婦人，家人也一同下飛機。

「大家都很配合！」李倩瑜說，接機過程民眾都沒有吵鬧，主要事先詢問有無發燒或者呼吸道症狀。她說，就連穿著不舒服的防護衣、面罩、口罩，都按部就班，讓她覺得相當開心。李倩瑜也補充，一般面罩不常使用，除了是高風險的狀況，一般看診暴露風險也沒這麼高，不過在飛機上，為了保險起見，大家都有戴著。

(中時 )