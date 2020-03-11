隨著疫情可控，大陸國家發改委9日在官網發布《關於應對疫情進一步深化改革做好外資項目有關工作的通知》，要求地方進一步擴大鼓勵外商投資範圍；該通知並提到，將在近期同商務部等部門修訂《鼓勵外商投資產業目錄》。

該《通知》要求，各地方進一步做好11項穩外資工作包括：第一，精準幫扶外資項目和外資企業復工復產；第二，加強重大外資項目跟踪儲備，其中，對於製造業、高技術服務業總投資10億美元以上的在談、簽約、在建外資項目，若涉及國家部會協調事項，省級發改委應及時申報，將符合條件項目納入重大外資項目，專班協調，而技術先進、醫療防疫、關鍵領域或中西部地區、東北地區的項目，可適度放寬規模；第三，做好重大外資項目協調推進，各級發展改革委要推進地方的重大外資項目，確保要素跟著項目走；省市發展改革委要建立地方重大外資項目專班機制，制定項目清單和工作方案，加強各級聯動、部門協同，建立綠色通道，推動項目盡快落地；第四，全面落實外資准入負面清單管理制度，進一步細化《外商投資法實施條例》相關規定；第五，提高外資項目備案便利化程度，全面實行告知性備案、在線辦理。

第六，簡化外資項目核准手續，取消五類附件材料，推行不見面辦理及疫情期間容缺受理；第七，優化鼓勵類外資項目進口設備免稅確認流程，取消省級以下轉報環節；第八，保護外資項目合法權益，嚴格落實《外商投資法》關於內外資平等、不得強制轉讓技術、保護商業秘密等規定；第九，加強對外資企業的走訪服務；第十，完善外資項目事中事後監管，採取「雙隨機一公開」等方式完善項目監管，避免重複檢查增加企業負擔；第十一，近期國家發改委將會同商務部等部門修訂《鼓勵外商投資產業目錄》，進一步擴大鼓勵範圍，促增量和穩存量並舉，聚焦促進製造業高質量發展、發揮中西部地區和東北地區承接產業轉移潛力。

(旺報 )