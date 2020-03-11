台南市左鎮化石園區蘭花展，以梅花鹿與暴龍玩偶為場景主角。（南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市左鎮化石園區配合台南市府國際蘭展「遍地開花」活動，呼應化石園區古生物樂園的環境氛圍，讓暴龍自白堊紀後再次與蘭花重逢，營造出繽紛又具有童趣的活潑景象，要讓來訪的遊客有全然不同的感受。

原定3月7日於台南後壁蘭花生技園區登場的「2020台灣國際蘭展」，因新冠肺炎疫情而延期，為讓民眾仍有機會觀賞到台灣蘭花之美，台南市11處文化空間「遍地開花」，繽紛盛開的蘭花，近期也悄悄地進駐左鎮化石園區。

蘭科植物起源的直接證據最早可追溯到約1500至2000萬年前的中新世（Miocene）時期，有一種目前已滅絕的無刺蜜蜂Proplebeia dominicana，困在琥珀中的身軀翅膀上帶有蘭花花粉。

當代基因定序則指出，蘭花最早可能於白堊紀晚期（Late Cretaceous）約7600至8400萬年前便出現。由於恐龍約滅絕於6500萬年前，因此可以說，或許有些恐龍也曾跟蘭花的祖先相見歡。

為讓蘭花清麗高貴的特質完全發揮，左鎮化石園區特別邀請策展人李嘉偉及其團隊規畫設計花藝，以「古生物的花園」為主題，設計了「花田裡迷鹿」、「跨越6500萬年的再會」、「一顆開花的樹」3個主要展示區域。

園方以大廳梅花鹿與暴龍玩偶為場景主角，設計梅花鹿迷失在花田之中，暴龍自白堊紀後再次與蘭花重逢的畫面。

園方表示，園區的展品多以化石為主，遊客參觀時接收的層面多屬知識性範疇，這些蘭花正好能夠為遊客提供視覺饗宴，相信能帶給來訪的朋友們更優質的參觀體驗與視覺驚喜。

(中時 )