在新冠肺炎擾亂全球經濟後，美國聯準會(Fed)近期突然降息二碼，讓全球股債匯市場震盪不已。看到今年來有多國陸續降息，以資金提供市場支撐，然經濟發展受到新冠疫情的波折未定，施羅德投信預期，今年第一季甚或至第二季，投資人都應該為逆風環境作準備，不妨以主要投資於高評級債券的環球型收息債券基金為投資組合的核心，不管是追求收益、或者是因應風險，相信會是不錯的投資策略。

美國聯準會(Fed)於3月3日緊急降息二碼，使得聯邦基金利率已降至1～1.25％區間，美國10年期公債殖利率首次低於1％，創下歷史新低的0.906％，但之後美股指數先漲後跌，上沖下洗，也影響其他國家市場震盪加劇。

不只美國，回顧年初至今全球主要國家的利率政策，多國紛紛降息。在3月3日同一天，即有澳洲、馬來西亞同樣降息一碼，而在二月，也有多國新興市場，如巴西、俄羅斯等也都降息一碼，原因雖與新冠疫情無關，但顯見許多國家持續採寬鬆政策，以此支撐經濟表現。

針對美國，施羅德首席經濟學家Keith Wade認為，就目前的經濟商業調查結果顯示，由於大陸需求疲弱和供應鏈中斷，引發經濟活動減緩；但美國的經濟活動尚未因此而崩潰。然而，美國聯準會(Fed)採取緊急降息行動，雖然有助於支撐經濟，但也可能會加劇人們對疫情的恐慌情緒。

至於其他新興國家，施羅德新興市場經濟學家Craig Botham分析，過去2年對新興市場而言，相當重要的關鍵因素便是通膨下滑，且幾乎降至已開發市場的水準，也讓許多新興國家在2019年可以大幅度降息，且持續至今。從過去經驗看到，當通膨開始走跌時，將有助於新興市場央行取得更大的政策空間，並能刺激新興市場固定收益資產出現更好的報酬。

施羅德投信表示，整體而言，市場的動盪和通膨維持低點，都讓許多國家依舊採取寬鬆政策，而在目前環境中，是布局高評級債券的良機。

施羅德環球收息債券基金經理人Patrick Vogel表示，信用市場對新冠疫情的反應，相對股市投資人而言已冷靜許多，但仍有負面反應。信用市場上，目前看到統計至二月底，對利差較敏感的債券種類表現較差，例如信評較低的高收益債、表現落後投資等級債；BBB級表現也較AA級為差，循環性產業的債券表現、表現也落後於與景氣波動關聯性較低的防禦性產業；次順位債的表現，也不如擁有優先償債權和擔保品特性的主順位債券。

且除了疫情可能擴散和惡化的影響外，Patrick Vogel認為，整體信用市場在全球景氣循環處於末升段下，景氣敏感型產業的債信，較難以出現持續性的強勁漲勢。因此建議投資人，在當前市場波動加大下，投資組合配置持續採取高防禦性的調整。

以施羅德環球收息債券基金為例，大幅降低高收益債和景氣敏感產業的部位，偏好主順位金融債，也認為新興市場債仍有許多潛在的投資機會。另外，在此波動環境中，經理團隊將利用目前市場的錯價來逐漸調整投資部位，積極尋求成長契機。

(工商 )