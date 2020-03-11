德國鐵娘子有驚人之語!她表示相信最終有60%到70%的德國人口會染上新型冠狀病毒。
梅克爾在柏林召開的新冠病毒研討會上指出，現在全歐無國家倖免於新冠病毒侵襲，最重要的是不要讓醫療體系不勝負荷。
德國國會在週四召開特別會議，將商討如何應對新冠肺炎帶來的危機。
說話向來謹慎的梅克爾同時指出，我們現在陷入許多未知的局面，我們未知就必須嚴肅看待。她強調，這是保護弱勢群體的大事。
(中時 )
德國鐵娘子有驚人之語!她表示相信最終有60%到70%的德國人口會染上新型冠狀病毒。
梅克爾在柏林召開的新冠病毒研討會上指出，現在全歐無國家倖免於新冠病毒侵襲，最重要的是不要讓醫療體系不勝負荷。
德國國會在週四召開特別會議，將商討如何應對新冠肺炎帶來的危機。
說話向來謹慎的梅克爾同時指出，我們現在陷入許多未知的局面，我們未知就必須嚴肅看待。她強調，這是保護弱勢群體的大事。
(中時 )
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