歷經一波三折，第二批武漢包機昨晚終返台，共有361人返台。國民黨團首席副書記長林奕華說，兩岸應在此次包機模式基礎上，盡速磋商第三批返台包機名單，讓欲返台者提前準備；國民黨立委鄭正鈐表示，政府應基於人道考量，讓願意返台的國人，以輕鬆、方便、無太大負擔的方式回來。

對於二次包機一波三折才成行，鄭正鈐說，兩岸溝通不順暢，缺乏互信基礎的情況下，加深共同合作一件事情的困難性，加上新冠肺炎疫情攀升，彼此都處於高度緊張狀態，就會有更多不協調產生。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，二次包機中，有些人沒有登機，不是不願意回來，而是措手不及，近日兩岸從原先政治考量到各退一步，才促成二次包機成行。

林奕華說，既然兩岸已確定包機的模式，未來就能更穩定地確定滯留湖北台人的人數，同時考量台灣的防疫能量，盡快磋商第三批返台包機名單，讓欲返台者提前準備檢測報告，避免又錯失搭機機會。

(中時 )