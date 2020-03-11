因應新冠肺炎防疫期間，苗栗縣政府對於媽媽及寶寶的防護更要加倍，因而衛生局即日起對於產後護理之家的門禁管制，以及限制探訪時間需要加倍嚴謹，以減少交互感染的機會，期望能提供給每位產婦及嬰兒更安全、健康的照護環境。

目前苗栗縣內產後護理之家服務對象，為出生2個月內的嬰兒與產婦，有專業護理師幫忙照護寶寶，幫媽媽分擔了許多辛勞，但親餵和擠奶還是無法假手他人，尤其是母奶量產的媽媽，每一、兩個小時就要擠奶，其實是很需要休息的，但親朋好友常常一聽到媽媽生完寶寶，紛紛跑來探望，往往熱情就變成困擾了，機構平時藉由限制會客時間讓媽媽有時間喘口氣。

而這個階段的嬰兒對病菌抵抗力較弱，對環境的適應能力還在發展中，要讓產婦在坐月子期間能安心的休養，不必擔心嬰兒受感染，機構在執行感染管制措施對產嬰的安全更形重要。

衛生局長張蕊仙呼籲，為共同落實抗疫，對於現階段進入各產後護理之家的民眾，無論陪宿或訪客都必須登記，於出入口配合量測體溫並提供旅遊史、職業史、接觸史及群聚史等資訊，為落實人員管制措施，全面積極防堵疫情。

(中時 )