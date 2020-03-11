各國近期陸續派專機前往武漢撤僑，美、日、韓民眾需自付費用，印尼、土耳其等國則由政府買單。

美國1月底自武漢撤僑返加州，每人需付1100美元（約新台幣3萬3000元）。

日本撤僑經濟艙單程不含稅需付8萬日圓（約新台幣2萬3300元），但在野黨有不同意見。

韓國撤僑班機自費成人為30萬韓元（約新台幣8200元）、兒童22萬5000韓元（約新台幣6100元）。

印尼、土耳其、巴西與印度等國撤僑包機費用全數由政府支出。

(中央社)