20200311中天新聞 民眾黨爆不倫戀！ 張益贍、蔡宜芳「滑」進摩鐵三小時

29歲民眾黨新秀蔡宜芳，被週刊踢爆與大她19歲的柯文哲心腹張益贍不倫戀，兩人被直擊激吻又上摩鐵開房，引發爭議。對此，上遍各大談話性節目的兩性作家御姊愛（徐豫），也在臉書分析像蔡宜芳這種「輕熟女+事業心強」的女性談戀愛的誤區，犀利又中肯的見解獲網友大讚超精闢！

為何蔡宜芳會愛上大她19歲的大叔？御姊愛強調不針對個人評論，而是分析「輕熟女+事業心強」的女性戀愛3大盲點。首先是看不上同儕男性，她認為早熟、獨立、發展順遂又漂亮的女生，是很容易把同儕男生踩下去的，有點歷練的女生會對不熟悉的人生感到好奇，也許是深不可測的人脈，也許是從來沒見過的聚會，也許是沒想過的物質享受，而能夠提供這種資源的，多半是一些打滾已久的老屁股大叔。

第二，只看到大叔游刃有餘的那面。御姊愛解釋，大叔因為有著信手捻來的街頭智慧和幽默感，很容易從工作指導者的角色擄獲一心想要往上爬卻內心孤寂的女性的心。

最後一點則是女孩把自己看得太不一樣。御姊愛說，聰明、能力強又長得漂亮的女人，在30歲前後通常能夠達到自我感覺良好的巔峰，在那個年紀可能初嚐事業起飛的階段，受到很多的追捧，大部分單身的男人、非單身的男人，都會覺得這個年紀的女人特別有女人味，大獻殷勤，「但她們不知道的是，真愛對於一個成熟的男人來說，並不像是真空包裝的一塊肉，根本不存在一個架空背景而單獨所謂的『真愛』什麼的。」

御姊愛直言若不幸遇上錯誤對象，請盡早撤退，因為凹下去，只是讓自己機會成本損失越大，「跟錯誤的對象糾纏不斷時，很難跟好的對象相逢相守。」御姊愛的中肯發言獲網友讚聲連連，紛紛留言「犀利！這篇應列為初岀社會女生必讀教材」、「句見血...其實反觀大叔為何喜歡年輕女孩，就是一句好騙...」。

(中時電子報)