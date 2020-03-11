新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，美國總統川普雖提出減免薪資稅的方案，但實際的經濟振興措施仍未出爐，導致美指期周三(11日)早盤大跌逾700點，川普將與華爾街金融機構高層會面，商議應變計畫。道瓊指數11日開盤大跌693.04點、暫收2.77%點、暫收24,325.12點，隨後跌勢擴大、下跌近800點。

美股開盤後跌勢擴大，一度來到最低點24,245.63點、下跌772.53點或3.08%，截至台北時間11日晚間9點35分，道瓊指數下跌627.58點或2.51%、暫收24,390.58點；標普500指數下跌75.25點或2.61%、暫收2,806.98點；那斯達克指數下跌177.22點或2.12%、暫收8167.03點。

OPEC+減產協議破局，全球開打石油大戰，面對沙烏地阿拉伯持續增產計畫，俄羅斯能源部長Alexander Novak回擊，俄羅斯也有能力擴產，但同時也釋出願意與俄國回到談判桌，但沙烏地阿拉伯能源部11日再度要求沙烏地阿美，將4月產能再度擴增至1,300萬桶/日，國際油價從小漲翻黑，盤中一度重挫逾4%。

(中時電子報)