瓊瑤以照片祝福讀者平安如意。（摘自臉書）

知名作家瓊瑤11日晚間無預警在臉書寫下超過1200字的長文，宣布即將要和大家「小別了」，透露數日以後，就會關閉留言版。她最後並附上五張照片，「第一張祝大家「瓶（平）安如意」！第二張和你們『珍重再見』！」，在這新冠肺炎時期，她希望大家「愛護身體，健康快樂！珍重珍重再珍重」！

瓊瑤表示，自己的臉書園地是在2017年因為寫《雪花飄落之前》而開始的，期間也因為各種原因關閉過，三年來她面臨包括與老公平鑫濤的生離死別，以及許多背叛、栽贓、謊言、抹黑、顛倒是非等負面的事，但一直沒有被打倒，但已82的她，視力精力都大不如前，臉書成為她「甜蜜的負擔」，「親愛的朋友們，我真的累了！我好想海闊天空的去雲遊四海。隨心所欲的寫我的小品，即使寫不出來，我的人生，也夠豐富了！」

●瓊瑤臉書全文

各位親愛的朋友：

這是一篇很難下筆的信，因為，我要跟大家小別了！

我的這個「臉書」園地，是2017年，因為寫《雪花飄落之前》而開始的。其間，由於各種原因，也關閉開放過。2017年到今天，你們很多人，是跟著我一路走來的，也有很多朋友，是後來加入的。我想，大家對我很熟悉了，知道我這三年，是多麼「努力」的活著，多麼「努力」的工作，多麼「努力」的「笑著」！在這三年裡，我面對了很多負面的事；生離死別、背叛、栽贓、謊言、抹黑、顛倒是非……但是，我沒有被打倒，反而讓我對人生，有更深刻的領悟和正面的思考。人，不經過黑暗，怎知光明最好？不經過病痛，怎知健康最好？不經過失去，怎知擁有最好？不經過傷心，怎知道快樂最好？打擊不是壞事，是考驗你的良藥。雖然苦口，卻能治病。

想當初，我曾經煮字療飢，我拚命的寫、日以繼夜的寫、嘔心瀝血的寫，那時不止療饑、還要圓別人的夢！現在，我不需要那樣拚命了！我很想無牽無掛的、從容自在的、沒有負擔的、興之所至的，去寫一些我的生活小品，人生體會，心靈小語，真情告白……再來和大家分享。

從2017年開始，我的生活是一段「奇幻之旅」，真不知道，我怎麼會做了如此多的事？我復活了我被消滅的65部作品，又寫了幾本新書。直到完成八十萬字的《梅花英雄夢》，再出版了它！其間，書裡英雄和書外英雄一度並存在我生命裡，我真是過得又忙碌又緊張又刺激又感傷，但是，始終熱血澎湃。雖然也曾痛哭，哭過才知笑容最好！眼淚不能給你們看到，笑容要和你們分享！

我愛花、愛書、愛笑、愛音樂、愛戲劇、愛美景、愛詩詞！這些，在這三年中，我都跟你們分享著。我還有點天真和率性，有時會忘了自己的年齡，和你們沒大沒小的開玩笑。時光匆匆，我八十二歲了。視力精力都大不如前，臉書成為我「甜蜜的負擔」，為了你們，我一直維持著它，可是，親愛的朋友們，我真的累了！我好想海闊天空的去雲遊四海。隨心所欲的寫我的小品，即使寫不出來，我的人生，也夠豐富了！

我知道你們有多麼愛我，我也深愛著你們。可是，「斷、捨、離」是我們生命裡的必修科。朋友們，允許我離開去修身養性，好嗎？數日以後，我會關閉留言版，你們如果有話要對我說，利用這幾天留言給我。正在寫《梅花英雄夢》讀後感的朋友，或看過此書想寫的朋友，依然可以發表了來「和」我，如果寫得深入我心，我會在春光花園裡分享！此時此刻，我很心酸，因為我真正捨不得你們！希望你們能瞭解我！讓我活得輕鬆一點，自在一點，在我有限的歲月裡，去尋找我生命中最後的樂園！

五張照片，第一張祝大家「瓶（平）安如意」！第二張和你們「珍重再見」！其他三張，呼應我的小詩，你們自己想像。附上這兩首小詩，幫助你們走進我如今的境界！

最後，希望所有的朋友，在這新冠肺炎時期，愛護身體，健康快樂！珍重珍重再珍重！

小詩（其一）

昨夜星辰昨夜風

星辰閃爍風呢噥

今夜之星非昨夜

昨夜悄然已無蹤

曾經苦寫雨濛濛

曾經悲寫翦翦風

曾經笑寫小燕子

曾經淚寫江雁容

歲歲年年太匆匆

年年歲歲人不同

書裡眾人時時在

書外幾度夕陽紅

梅花開在苦寒中

亂世才能見英雄

寫完漫漫梅花夢

輕舟已過山萬重

其二

花間一壺酒

獨坐無相親

書中自有人

伴我一身輕

笑看人間事

笑對滿天星

知我無牽掛

從容且徐行

瓊瑤

寫於可園

2020、3、11

(中時 )