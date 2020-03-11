第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓同仁與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度。第108場展覽特邀請國際水彩畫大師陳陽春教授，展出獨特的「水墨式水彩畫」。

陳陽春教授沉浸水彩藝術創作近60年，獨創「迷離夢幻」之技法、「飄逸出塵」之畫風，其貫通古今、結合中西的繪畫理論及技巧，化腐朽為神奇；他將東方空靈氣韻融入山光水影間，利用西方水彩固有的透明特性，將汲取自真實世界的靈感，藉由水墨寫意式的留白與渲染，點出東方文化深邃的韻味，充分體現出其「水墨式水彩畫」的獨特精髓。

一生熱愛水彩畫的陳陽春教授，對他而言繪畫就是其信仰，將「以藝弘道」作為人生目標，把臺灣各地的風景帶到世界各地，所到之處不僅透過作品讓世界看見臺灣，更以畫交流，藉此連繫僑胞間、駐外各部會的感情，為他贏得「水彩畫大師」、「儒俠」、「文化大使」之美譽，透過藝術的創作與欣賞，為人帶來心靈上的慰藉與平靜。陳陽春老師不只創作精彩作品，更在2007年創辦「世界五洲華陽獎」，鼓勵各地水彩畫創作者，希望以藝弘道，發揚水彩畫，將更多精彩作品帶到眾人眼前。

陳陽春教授心中始終懷抱夢想，從專業畫家到文化之國，一點一滴用他的彩筆，畫出屬於自己的美麗世界，第一銀行文教基金會邀請各界蒞臨欣賞，享受這難得的藝術饗宴。

展覽地點為第一銀行總行1樓大廳，地址為臺北市重慶南路一段30號，展覽日期為2020年3月3日至3月24日，展覽時間為每週一至週五9：00至15：30止。

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