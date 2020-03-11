「台灣Pay」繼去年與四大超商推出史上最狂秒殺優惠「超·即·給·利」，造成全民掃碼運動風潮後，自2020年2月26日起至4月7日或額滿為止，華南銀行再度攜手「全家便利商店」，共同舉辦「台灣Pay消費滿百樂享回饋」優惠活動，民眾在國內全家門市購物時使用「台灣Pay」付款，每筆交易滿100元，可享有15元回饋，相當於祭出85折大放送。

此活動可類推，也就是滿100元，可享有15元回饋，滿200元，可獲得30元回饋，以此類推。最高回饋上限為每一帳戶300元，不同筆交易金額不得累積計算，整個活動的總回饋金為100萬元，額滿為止，回饋金將於5月31日前，匯入台灣Pay用戶的扣款帳戶。

近期受到新冠病毒及流感疫情的影響，許多民眾到餐廳用餐的意願降低，改為選擇便利商店的微波食品，華南銀行這次舉辦的「台灣Pay消費滿百樂享回饋」活動，民眾在全家門市選擇以「華銀支付」等透過掃瞄QR Code(台灣Pay)方式付款，除了可獲得單筆最高300元回饋金之外，還能減少與他人的接觸次數，進而降低被傳染的機率，可說是在防疫之餘還能享受優惠。

「台灣Pay」的參與機構如下，如有更新以「台灣 Pay」官網為準。

「行動銀行」APP 的參與機構：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、陽信銀行、台中二信、三信銀行、 中華郵政「郵保鑣」、永豐銀行「豐錢包」及玉山銀行，計15家金融機構。

透過「台灣行動支付」APP參與機構：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、淡水一信、新竹一信、彰化六信、花蓮二信、中華郵政、日盛銀行及南農中心，計17家金融卡發卡機構。

也因為民眾儘量減少外出，連帶使銀行業提供的數位金融服務變得更加重要。華南銀行建議，民眾可多利用線上申請服務，或使用行動銀行、網路銀行交易，如華南銀行近期推出全台首創的對話式AI行動銀行，兼具全功能導航、聲控輸入、對話互動三大AI特色，簡化既有的多層次選單流程，讓客戶在家裡用說的就能快速完成交易。

華南銀行也致力加速行動支付普及化，積極推展台灣Pay，陸續與各界知名業者合作，去年就和藥妝保健通路「屈臣氏」、早午餐店「麥味登」、連鎖藥局「丁丁藥局」等合作舉辦多檔行銷活動，包括台北市首家傳統市場改建完成的「大龍市場」，也在去年開幕時順利導入台灣Pay，讓金融服務真正融入民眾日常生活，未來也將更積極地和政府機關及各類型店家合作，拓展使用場景。

總而言之，愈早使用「台灣Pay」的消費者，享受的折扣愈多，請民眾把握機會多加利用，活動詳情可見華南銀行、「台灣Pay」官網。

(工商 )