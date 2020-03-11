北部一名女子面容、身材姣好，25歲時跟丈夫離婚，想自力更生卻苦找不到好工作，只好聽從姊妹的建議賣淫，每天含淚痛苦地塗上潤滑劑，成為男人們的洩慾工具，就這樣經過10年，接了超過1萬位客人，雖然存了千萬存款，她仍然感到痛苦，喊著「好想死」！

據《ETtoday新聞雲》報導，警方在執行例行的網路巡查時，發現某個知名論壇有「個人工作室」訊息，寫著「讓你意想不到的花招、技術派首選」的招呼語吸引客人，並以1小時1500元的價碼進行性交易。警員喬裝男客人和現年35歲的糖糖（化名）約在出租套房見面進行交易，等糖糖脫下貼身衣物時，再亮明身分逮人。

據悉，其實糖糖並不想賣淫，但因為找不到好工作，只好為了賺錢下海，被各種男人「頂撞蹂躪」還要假裝愉悅，讓她直呼每天都「好想死」。糖糖解釋，下海大約10年了，每天接5名客人，換算下來已經和1萬8千多名男客人進行過性交易。

而被警方逮捕反而給她短暫解脫的感覺，不再只是過著「拿錢辦事」的交易生活，但她仍對未來沒有任何想法和方向，因為糖糖對於使用日租套房進行性交易一事誠實坦白，因此警方依社會秩序維護法裁罰她。

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(中時電子報)